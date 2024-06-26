الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية مع الفصائل العراقية على سفينة إسرائيلية محققين إصابات مباشرة

أعلن الحوثيون، عن تنفيذ عملية عسكرية مع الفصائل العراقية استهدفت سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا وحققنا إصابات مباشرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

الحرب الصهيونية بالمنطقة

كما سبق وأعلنوا أمس عن استهداف "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب.

استهدافات الحوثيين

وقالت الجماعة اليمنية في بيان إنها استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة"

وأعلنت عن أن "تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وأضاف الحوثيون: "يتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، كما أثبتت هذه العملية ذلك".

