الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنية تحتية متهالكة وظروف جوية صعبة.. أزمة انقطاع الكهرباء تضرب روسيا

انفطاع الكهرباء في
انفطاع الكهرباء في روسيا

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في روسيا أصبح مشكلة متزايدة، إذ سجلت موسكو حوالي 2500 حالة انقطاع كهربائي في العام الماضي 2023، بزيادة قدرها 15%عن العام السابق 2022، كما بلغ متوسط مدة انقطاع الكهرباء في بعض المدن الروسية حوالي 5 ساعات، فيما شهدت بعض المناطق الريفية انقطاعات تصل إلى 12 ساعة أو أكثر.

كما تأثر أكثر من 10 ملايين شخص بانقطاعات الكهرباء، منهم حوالي 3 ملايين في المناطق الحضرية، و7 ملايين في المناطق الريفية.

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إزاى ترشد استهلاك الكهرباء بخطوات بسيطة؟

ولمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في المدن الروسية، خصصت الحكومة الروسية حوالي 10 مليارات دولار لتحديث شبكات الكهرباء في السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة للانقطاع، كما تم تشكيل أكثر من 500 فريق طوارئ في مختلف أنحاء البلاد للتعامل السريع مع انقطاعات الكهرباء وإصلاح الأعطال.

كما وضعت السلطات خطط طوارئ جديدة تشمل توزيع مولدات كهربائية مؤقتة على المستشفيات والمرافق الحيوية في حالة الانقطاعات الطويلة.

أسباب انقطاع الكهرباء المتكرر في روسيا

وتعود أسباب انقطاع الكهرباء إلى عدة عوامل، منها البنية التحتية القديمة، فالعديد من شبكات الكهرباء في روسيا تعود إلى الحقبة السوفيتية، ما جعلها عرضة للأعطال والانهيارات.

من بين الأسباب أيضًا الظروف الجوية القاسية حيث تتسبب العواصف الثلجية والجليد في تدمير خطوط الكهرباء وزيادة الضغط على الشبكات.

نقص الصيانة والتمويل، إذ تواجه بعض الشركات نقصًا في التمويل اللازم للصيانة الدورية وتحسين الكهرباء ما يزيد من احتمالات الانقطاع.

وتوضح هذه الإحصائيات الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة لمواجهة تحديات انقطاع الكهرباء في روسيا، خاصة مع التغيرات المناخية وزيادة الطلب على الطاقة في المستقبل.

وتعاني العديد من دول العالم من أزمة انقطاع الكهرباء لأسباب مختلفة تختلف من دولة لأخرى، ولكن من أبرز تلك الأسباب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

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