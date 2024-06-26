"المتحدة" تعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها من استديوهات ومكاتب إدارية، حسب قناة إكسترا نيوز.

وفي سياق متصل، أطلقت مؤسسة حياة كريمة، الأربعاء، حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير" حيث تعد الحملة الأضخم من نوعها في مصر، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة.

كما أعلنت مؤسسة الدستور للصحافة والنشر مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة.