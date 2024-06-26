الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. حرس الحدود يُكمل عقد المتأهلين للدورى موسم 2024-2025

حرس الحدود وسبورتنج
حرس الحدود وسبورتنج

أكمل حرس الحدود عقد الفرق المتأهلة إلى بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025، عقب الفوز على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في دورة الترقي الفاصلة والمؤهلة للدوري الممتاز.

وتصدر حرس الحدود دورة الترقي برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، وجاء سبورتنج ثانيًا برصيد 8 نقاط.

تقدم جلال الشرقاوي لصالح حرس الحدود في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية ارتطمت في القائم، وخدعت حارس مرمى فريق سبورتنج.

ونجح طارق سيد في تعديل النتيجة لصالح سبورتنج في الدقيقة 64 من ضربة رأسية أيضًا بعد عرضية من الجهة اليمنى.

وتمكن محمود ممدوح من تسجيل هدف الانتصار لصالح حرس الحدود في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

وتأهلت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود إلى بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025.

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