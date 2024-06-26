الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق التنمية الثقافية: مستمرون في التعريف بحرفنا المصرية بالصين (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل د. وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأربعاء، أعضاء الوفد الرسمي لمركز التجارة الدولية (معرض الصناعات الثقافية الدولية) بمدينة شينزين الصينية بحضور المستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. 

“قانوش” يعرب عن سعادته بإستمرار التعاون مع الجانب الصيني

أعرب قانوش عن سعادته باستمرار التعاون مع الجانب الصيني في إطار الاهتمام المتبادل في شتى المجالات الثقافية؛ حيث إن من أولوياتنا تسفير المنتجات المصرية المتميزة للخارج للتعريف بجودة الفن المصري وتميزه. 

وعبرت زانغ لينغ رئيسة الوفد الصيني عن امتنانها وتقديرها لما لمسته من تفرد للفنون المصرية، خاصة الحرف التقليدية، مؤكدة متانة العلاقات الثقافية بين البلدين في إطار السعي نحو زيادة التبادل الثقافي؛ وذلك بحضور دكتور وليد قانوش.

زيارة لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط

بعد ذلك قام الوفد بزيارة لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط- التابع لقطاع الصندوق حيث زاروا ورش التصنيع واتيليهات الفنانين للرسم على الخزف وتصنيعه، وكذلك أعمال النحاس والارابيسك.

ومراكز الحرف بالفسطاط أحد مشروعات وزارة الثقافة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين والحرفيين لممارسة إبداعاتهم وتأكيد القيمة الفنية، قادرين على استيعاب واستلهام روح الماضي وإبداع منتجات مستوحاة من التراث ولديهم المقدرة على ابتكار وتصميم وتنفيذ الوحدات والزخارف الإسلامية. 

ويعد معرض (شينزين) للصناعات الثقافية من أهم المعارض الدولية في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم والشرق الاقصى، يشارك فيه أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، تبلغ قيمة التعاقدات فيه نحو 400 مليار يوان صيني خلال دورة، وتشارك وزارة الثقافة المصرية فيه منذ 2015 من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية بجناح متميز يضم فنون الحرف المتنوعة، إضافة إلى فنون الخط العربي.

قانوش صندوق التنمية الثقافية د وليد قانوش معرض الصناعات الثقافية الدولية جمهورية الصين الشعبية مدينة شينزين الصينية

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