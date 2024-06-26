الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الاتحاد: المشاركة فى مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة لمواجهة أزمة الطاقة

الكهرباء
الكهرباء

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر وكذلك دول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشاركة في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني ومجتمعي لمواجهة التحديات الراهنة، حتى يظهر تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية، وينعكس على فترات انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الجميع على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الكهرباء.

رئيس حزب الاتحاد يؤكد ضرورة مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة

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وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن تقليل استهلاك الكهرباء لن يتوقف فقط تأثيره على مسألة الهدر، بل سيكون له انعكاس فيما يتعلق بفواتير الاستهلاك الشهري.

وشدد على ضرورة مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة بالتشجيع على تلك الممارسات المستدامة، فضلا عن التأكيد على دور الحكومة في الاتجاه إلى العمل بالطاقة البديلة.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الطاقة حياة كريمه المواطنين

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