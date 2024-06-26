سكرتير عام بنى سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بمتابعة أعمال السيطرة على حريق في شقة بأحد الأبراج بشارع سليمان متولي بمدينة بني سويف.

ودفعت الحماية المدنية بـ 5 سيارات، وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي من خلال سلم كهربائي، حتى تمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه فور تكليف المحافظ انتقل لموقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، مشيرا إلى أن الحريق كان في شقة مساحتها 450 مترا، وتمت السيطرة علي الحريق، ولاتوجد خسائر بشرية، بينما توجد خسائر مادية، وتم إخلاء المبنى من السكان عن طريق سلم الكهرباء، وسيتم التحقيق في أسباب الحريق من خلال جهات التحقيق المعنية للوقوف على ملابسات الحادث.

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