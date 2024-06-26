مرسى ومعدية وسور كورنيش.. جولة لمتابعة مشروع تطوير قرية السنانية في دمياط (صور)

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

وتابعت عوض، الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى.

وشددت الدكتورة منال عوض، على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر وأكدت أيضًا على المتابعة الدورية للمشروع.



وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية استهلتها بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.