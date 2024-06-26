ما السر وراء زيارة الرئيس الروسى لكوريا الشمالية؟.. أستاذ الأمن القومى يوضح

تحدث اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، عن أسرار وكواليس زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في هذا التوقيت، بالإضافة إلى إجراء اتفاق استراتيجي بين روسيا وكوريا بعد تشكيل تحالف مشترك بينهما، وتوطد صداقتهما التي أصبحت تشكل مصدرًا للقلق بالنسبة للغرب.

وأوضح قشقوش، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطابع العسكري يغلب على اتفاقية الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية؛ وذلك بسبب احتياج روسيا إلى الأسلحة والذخائر، خاصة أن روسيا وكوريا تنتميان إلى مدرسة تسليحية واحدة.

وأضاف أن تقدم روسيا في مجال الفضاء سيعود بالفائدة على كوريا الشمالية بشأن مجالات القوات الجوية والأقمار الصناعية والصواريخ بعيدة المدى، وسيساعد في ارتفاع وتعدد عناصر الردع في مواجهة الغرب.