الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجموعة الموت.. قرعة الأوليمبياد تضع منتخب مصر مع بولندا والبرازيل وإيطاليا

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة

أوقعت قرعة أولمبياد باريس منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا.

وأجريت قرعة أولمبياد باريس منذ قليل في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.

وضمت باقي مجموعات الأولمبياد: 

المجموعة الأولى: فرنسا وسلوفنيا وكندا وصربيا 

المجموعة الثالثة: اليابان وأمريكا والأرجنتين والمانيا.

وتأهل المنتخب المصري للكرة الطائرة رسميًا، لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري.

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يعود للأولمبياد بعد غياب طويل

ضمن المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وذلك للمرة الثانية في تاريخ اللعبة، بعد غياب طويل.

وتأهل المنتخب المصري إلى الأولمبياد بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب، عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة “2-1“ في نهائي البطولة، حيث مثل المنتخب المصري الثنائي “دعاء الغباشي، ومروة مجدي“.

وتمكن المنتخب المصري من التأهل إلى الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم بعد غياب طويل، حيث كانت المشاركة الأولى للمنتخب في أولمبياد “ريو دي جانيرو“ بالبرازيل عام 2016.

ومثّل المنتخب في أولمبياد ريو دي جانيرو، الثنائى “دعاء الغباشي، وندى معوض“، فقد كان هذا التمثيل الأول لمصر في الكرة الطائرة الشاطئية في الأولمبياد سواء في منافسات الرجال أو السيدات.

ويعد هذا إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي أحدث طفرة كبيرة منذ توليه رئاسة الاتحاد، حيث إنه لا يدخر جهدًا في توفير كل ما تحتاجه المنتخبات من أجل الاستمرار على القمة في القارة وكذلك تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية.

ويقوم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للمنتخبات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعسكرات الخارجية من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوي، وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.

ومن المقرر أن تسافر مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال إلي اليابان للانتظام في معسكر تدريبي في الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل.
وعقب انتهاء فترة معسكر اليابان تتوجه بعثة منتخب الطائرة إلى الصين للمشاركة في لددورة التحدي والمقرر لها خلال الفترة من 1وحتى 8 يوليو المقبل 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين ومعسكر اليابان خلال الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتي ٩ يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل 
وسيف عابد ومحمد مصطفي 
ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء واحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.
ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فيرناندو مونزوا مديرًا فنيًا وطارق الزفتاوي مدربًا عامًا ومحمد السيد سيكو مدربًا والدكتور سامح ظلام طبيبًا للمنتخب
وأحمد سعيد محللًا تقنيًا. 
وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي.

منتخب مصر اولمبياد باريس 2024 المجموعة الثانية الكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة

مواد متعلقة

ياسر قمر يواصل اجتماعاته مع الخبراء من أجل تطوير الكرة الطائرة (صور)

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

غلق وتشميع 6 منشآت صحية لإدارتها بدون ترخيص فى دمياط

محافظ الإسكندرية يتابع مستجدات أعمال لجنة حصر المبانى التراثية

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

محافظ بني سويف يشهد استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟