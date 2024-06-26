القاهرة الإخبارية: التصعيد مستمر فى الجنوب اللبنانى بين حزب الله وإسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر، فخلال الساعات القليلة الماضية أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات اللبنانية منذ صباح اليوم وحتى الآن.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلدة عيتا الشعب تعرضت إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، وبلدة الخيام أيضًا تعرضت إلى سلسلة من الغارات الجوية من بينها غارات استهدفت بنى تحتية في منطقة الخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وعدد من البلدات في الشريط الحدودي تعرضت إلى قصف المدفعي عنيف ومتكرر بشكل مستمر منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك ربما ظنًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مثل هذه العمليات المتعلقة بالقصف المدفعي ستمنع حزب الله من تنفيذ عمليات من هذه المناطق.

وتابع: "كانت عمليات حزب الله متوقفة منذ صباح اليوم وحتى العصر، وبعد عصر اليوم أعلن حزب الله عن تنفيذ ثلاث عمليات حتى الآن باتجاه موقع عسكرية إسرائيلية لتعود وتيرة العمليات مرة أخرى على طول الحدود الجنوبية اللبنانية".

وأوضح، أن هناك موجة كبيرة بين النزوح أو موجات من النزوح مستمرة منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي وربما حتى أيام قليلة سابقة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسع بشكل كبير في استهداف البلدات اللبنانية ربما في بداية الأمر اقتصر الأمر على عدة بلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ولكن سرعان ما توسع جيش الاحتلال ليصل إلى عدة بلدات، ربما تجاوز عدد البلدات اللبنانية التي تم استهدافها أكثر من 60 بلدة في الجنوب اللبناني.