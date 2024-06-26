الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: التصعيد مستمر فى الجنوب اللبنانى بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر، فخلال الساعات القليلة الماضية أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات اللبنانية منذ صباح اليوم وحتى الآن.

 

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلدة عيتا الشعب تعرضت إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، وبلدة الخيام أيضًا تعرضت إلى سلسلة من الغارات الجوية من بينها غارات استهدفت بنى تحتية في منطقة الخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وعدد من البلدات في الشريط الحدودي تعرضت إلى قصف المدفعي عنيف ومتكرر بشكل مستمر منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك ربما ظنًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مثل هذه العمليات المتعلقة بالقصف المدفعي ستمنع حزب الله من تنفيذ عمليات من هذه المناطق.

 

وتابع: "كانت عمليات حزب الله متوقفة منذ صباح اليوم وحتى العصر، وبعد عصر اليوم أعلن حزب الله عن تنفيذ ثلاث عمليات حتى الآن باتجاه موقع عسكرية إسرائيلية لتعود وتيرة العمليات مرة أخرى على طول الحدود الجنوبية اللبنانية".

 

وأوضح، أن هناك موجة كبيرة بين النزوح أو موجات من النزوح مستمرة منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي وربما حتى أيام قليلة سابقة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسع بشكل كبير في استهداف البلدات اللبنانية ربما في بداية الأمر اقتصر الأمر على عدة بلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ولكن سرعان ما توسع جيش الاحتلال ليصل إلى عدة بلدات، ربما تجاوز عدد البلدات اللبنانية التي تم استهدافها أكثر من 60 بلدة في الجنوب اللبناني.

 

القاهرة الإخبارية التصعيد الجنوب اللبنانى حزب الله أهداف عسكرية الاعتداءات الإسرائيلية

مواد متعلقة

ارتفاع عدد المعتقلين.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد مستجدات انتهاكات الاحتلال بالضفة

القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلى المدفعى لم يتوقف تجاه رفح الفلسطينية

إعلام فلسطينى: تجدد القصف المدفعى شمال غرب مخيم النصيرات وسط غزة

حزب الله: استهدفنا مبنى لجيش الاحتلال فى مستوطنة إيفن مناحم

الاحتلال يطلق عددًا من الصواريخ تجاه لبنان ولا معلومات عن إصابات أو أضرار

مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح تفاصيل إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس

القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى البحر الأحمر تتجه نحو التصعيد

عدنان أبوحسنة: هناك مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائى فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

إبراهيما نداى يكشف لـ"الدستور" حقيقة فسخ عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟