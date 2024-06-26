الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة.. هيئة المعارض تستعد لإطلاق معرض "صنع فى مصر" بطرابلس

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للمعارض

تستعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لإطلاق معرض متخصص لأول مرة  للمنتجات المحلية فى مدينة طرابلس الليبية بعنوان "صنع فى مصر" فى الفترة من 21 - 24 سبتمبر 2024.

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات، إن المعرض سوف يضم شركات مصرية فى أكثر من 13 قطاع صناعي ولوجستي بهدف نمو الصادرات المصرية واقتحام المنتج المحلي السوق الليبي.

أوضح اللواء شريف الماوردي أن تلك القطاعات المشاركه فى معرض طرابلس تضم شركات مصرية في مجال الصناعات الهندسية، والمعدنية، والكيماوية، ومواد البناء والتشيد، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة والمفروشات، والجلود، ووالمستلزمات الطبية وقطاع الخدمات.

وأكد رئيس هيئة المعارض أنه تم إتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب علي الإنتاج وتوفير الدعم اللوجستي للترويج لمنتجاتهم عبر التصدير للخارج.

فرص التعاون الاستثماري والتجاري للشركات

أضاف أن المعرض سيتم إطلاقة بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصري - الليبي بهدف زيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري للشركات المصرية فى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس هيئة المعارض الدعوة لكافة الشركات المصرية للترويج لمنتجاتهم المحلية من خلال معرض طرابلس المقبل، إذ تهدف الهيئة لحشد  الشركات والمستثمرين والمصانع من مختلف القطاعات الاقتصادية للتواجد فى ليبيا وفتح اسواق تصديرية جديدة.

أضاف اللواء شريف الماوردي أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات المصرية للمشاركة في المعرض الليبي، وتوفير وحدات عرض لكل شركة بمساحة تتراوح من ١٢ الي ٥٠ متر  لعرض منتجاتهم.

وتابع انه تم التنسيق مع "مجلس اصحاب الاعمال الليبي -المصري"، للتسويق والترويج للمعرض المصري، لاسيما الي انه سيتم توفير جميع خدمات الشحن والانتقال.

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ولفت الي ان هيئة المعارض تعمل علي إزالة اي معوقات أمام الشركات المصرية في التواجد بالسوق الليبي لتحفيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأشار اللواء شريف الماوردى إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن (سجل تجارى - بطاقة ضريبية - صورة من آخر إقرار ضريبي وسجل المصدرين بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وأى معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها.

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