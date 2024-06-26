كاتب صحفى يوضح مراحل تصحيح ورقة الإجابة بالثانوية العامة منذ لحظة تسليمها للمراقب

أوضح محمود طه، كاتب صحفي، المراحل التي تمر بها عملية تصحيح ورقة منذ لحظة انتهاء الطالب من أداء الامتحان وحتى النتيجة، قائلًا: "إنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة عن أسئلة الامتحان، يتم تسليم ورقة الإجابة للملاحظين ويتم حفظ الأوراق وإرسالها إلى الكونترولات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمود طه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أنه يوجد لدينا 7 كنترولات مسئولة عن امتحانات الثانوية العامة، في القاهرة وأسيوط، والمنصورة، والإسكندرية، وعدد من المحافظات، بعد ذلك الكونترولات الفرعية تحتفظ بنسخة من كراسات الإجابة الخاصة بالثانوية العامة، ثم بعد ذلك ترسل النماذج الأصلية لكراسات الإجابة في الكونترول المركزي، أو المركز الرئيسي للتصحيح في السادس من أكتوبر، ثم بعد ذلك يحدث مراجعة البيانات الخاصة بكراسات الإجابة الخاصة باسم الطالب ورقم جلوسه ونموذج الإجابة واسم المدرسة والإدارة التعليمية، وبعد التأكد من بيانات الطالب صحيحه يتم منح ورقة الإجابة كودًا معينًا، ثم بعد ذلك يتم إدخال كراسة الإجابة على المسح الضوئي لإجراء أعمال التصحيح.