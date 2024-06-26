الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحول الرقمى.. جهود مصرية كبيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية

التحول الرقمي
التحول الرقمي

قال د. عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إنه منذ أن أطلق الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي الحكومة كلها عملت على عدة محاور؛ لتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف "غنيم" خلال حواره لبرنامج "مال وأعمال" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أهم نقطة كانت تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى خريطة مصر كلها".

وأوضح أن مساحة مصر مليون و200 كيلو متر مربع ومصر دولة عتيقة غير دول كثيرة حولنا، متابعًا: "مصر لديها الاتصالات من أيام أسرة محمد علي من القرن الـ19، هناك دول بدأت في استخدام الألياف الضوئية مباشرة منذ 30 أو 40 سنة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية استبدلت جميع الكابلات النحاسية تحت الأرض بكابلات من الألياف الضوئية وهذا أخذ وقتًا وجهدًا وتكلف مشروع التحول الرقمي أكثر من 200 مليار جنيه. 

وتابع: "مصر حولت الخدمات الحكومية من روقية إلى رقمية، كل إجراءات السجل المدني، المرور، الشهر العقاري، المحاكم وغيرها أصبحت خدمات رقمية من خلال منصة مصر الرقمية".

وأكد أن جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن أو رجل الأعمال أو المستثمر مدفوعة الأجر، ولكي يدفع قيمة الجمارك أو الضرائب أو خدمات كان قديمًا لا بد من دفعها كاش لكن اليوم تم تطوير منظومة البنية التحتية الرقمية للمدفوعات.

التحول الرقمي البنية التحتية الرقمية مصر الاتحاد العربي للتحول الرقمي اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

إبراهيما نداى يكشف لـ"الدستور" حقيقة فسخ عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟