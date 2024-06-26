التحول الرقمى.. جهود مصرية كبيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية

قال د. عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إنه منذ أن أطلق الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي الحكومة كلها عملت على عدة محاور؛ لتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف "غنيم" خلال حواره لبرنامج "مال وأعمال" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أهم نقطة كانت تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى خريطة مصر كلها".

وأوضح أن مساحة مصر مليون و200 كيلو متر مربع ومصر دولة عتيقة غير دول كثيرة حولنا، متابعًا: "مصر لديها الاتصالات من أيام أسرة محمد علي من القرن الـ19، هناك دول بدأت في استخدام الألياف الضوئية مباشرة منذ 30 أو 40 سنة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية استبدلت جميع الكابلات النحاسية تحت الأرض بكابلات من الألياف الضوئية وهذا أخذ وقتًا وجهدًا وتكلف مشروع التحول الرقمي أكثر من 200 مليار جنيه.

وتابع: "مصر حولت الخدمات الحكومية من روقية إلى رقمية، كل إجراءات السجل المدني، المرور، الشهر العقاري، المحاكم وغيرها أصبحت خدمات رقمية من خلال منصة مصر الرقمية".

وأكد أن جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن أو رجل الأعمال أو المستثمر مدفوعة الأجر، ولكي يدفع قيمة الجمارك أو الضرائب أو خدمات كان قديمًا لا بد من دفعها كاش لكن اليوم تم تطوير منظومة البنية التحتية الرقمية للمدفوعات.