الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ الطاقة يكشف أسباب ارتفاع أسعار الغاز عالميًا بعد وصولها لأعلى مستويات

الغاز
الغاز

تحدث الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن أزمة ارتفاع أسعار الغاز والنفط على مستوى دول العالم، موضحًا أن هذا أمر غير طبيعي، ويعتب سببًا رئيسيًا في حدوث أزمة الكهرباء ببعض الدول.

وأشار القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدي البلد"، إلى حجم تجارة الغاز عالميًا، الذي ارتفع إلى 2300 مليار دولار، مؤكدًا أن هناك11 دولة على مستوى العالم هم القادرون على إنتاج الغاز وتصديره لباقي الدول، ويتصدرهم روسيا وقطر وإيران وأستراليا وأندونيسيا.

وأضاف: "الدول الأوروبية تستهلك نحو 515 مليار متر 3 سنويًا من الغاز، وكان هناك التي تدعم إنتاج الغاز في أوروبا، ولكن بسبب نقص شديد في الآبار، الذي وصل إلى 13%، تم تعطيل حركة الإمداد".

 

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