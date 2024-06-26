ارتفاع عدد المعتقلين.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد مستجدات انتهاكات الاحتلال بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك اقتحامات بالجملة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي من الشمال والجنوب في الضفة الغربية، حيث طالت هذه الاقتحامات مداهمات لبيوت ومنازل الفلسطينيين.

وأضاف السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى الآن 20 فلسطينيًا ليرتفع عدد الفلسطينيين الذي جرى اعتقالهم منذ 7 أكتوبر وحتى الآن ما يقرب من 9400 فلسطيني وفلسطينية، مشيرةً إلى أن مساء هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بمدينة قلقيلية واعتقلت والدة المطارد طارق داود، وهذه ليس المرة الأولى بل هذه المرة السادسة على التوالي يتم اعتقال والد طارق داود كأن تكون ورقة ضاغطة على طارق ليتم تسليم نفسه لقوات الاحتلال.

وأوضحت، أن هناك مزيدًا من الاقتحامات المتتالية في أراضي الضفة الغربية، حيث تقتحم قوات الاحتلال قرية مادما، وظهر هذا اليوم قامت مجموعة من المستوطنين داهموا هذه القرية وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين، والآن تقوم قوات الاحتلال باقتحام هذه القرية.

