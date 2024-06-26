الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

مصرع فتاة - ارشيفية
مصرع فتاة - ارشيفية

لقيت فتاة في عقدها الثاني  مصرعها بعد أن اختل توازنها لتسقط من الطابق الرابع بقسم شرطة العجوزة..

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقل فريق البحث الجنائي إلي موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، ترقد وسط بركة من الدماء وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحرى وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بسقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قسم شرطة العجوزة رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة حوادث الدستور

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