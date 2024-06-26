مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: كييف مسئولة عن مقتل 192 طفلًا روسيًا

أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن كييف مسئولة عن مقتل 192 طفلا روسيا منذ بدء العمليات العسكرية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الروسية الأوكرانية

كان قد أكد البنتاجون أن موقف الولايات المتحدة بشأن عدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا "لن يتغير".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، أمس: "تعرفون أن جوهر الأمر في أن الرئيس (جو بايدن) ووزير الدفاع (لويد أوستين) قد أكدا بوضوح أننا لا نعتزم إرسال قواتنا للقتال في أوكرانيا، وهذا لن يتغير".