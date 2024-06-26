القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلى المدفعى لم يتوقف تجاه رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن وتيرة القصف الإسرائيلي لأحياء قطاع غزة تتصاعد بشكل مستمر وبوتيرة ملحوظة في هذه الأوقات، حيث تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف عدد من المنازل في وسط مدينة رفح التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي مستمر منذ ما يقارب الخمسين يومًا، وهذه الطائرات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في داخل أحياء هذه المدينة تقوم بتدمير المنازل والمباني والطرقات والبنية التحتية لهذه المدينة وحولتها إلى أكوام كبيرة ومساحات شاسعة من الركام جراء هذا العدوان المتصاعد.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلًا في شمال قطاع غزة، هذا القصف أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بالإضافة إلى القصف الذي طال المحافظة الوسطى وطال منازل في مخيم النصيرات ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء فلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا يأتي إلى جانب القصف الإسرائيلي المدفعي الذي لم يتوقف حقيقة باتجاه المناطق الشرقية عمومًا لقطاع غزة وتحديدًا بحق مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، وبحق مدينة خان يونس المنطقة الشرقية للمدينة في جنوب القطاع، حيث تتساقط عليها القذائف المدفعية، بالإضافة إلى القذائف الدخانية ما أدى الإصابة عدد كبير من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأوضح، أن المنطقة الغربية عمومًا لقطاع غزة ما زالت تتعرض إلى قصف عنيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي لا تتوانى عن قصف المناطق المكتظة بالفلسطينيين النازحين وخصوصًا منطقة المواصي المنطقة الغربية لمدينتي خان يونس ورفح، هذه المنطقة التي تتواجد بها الآلاف من خيام الفلسطينيين ما زالت تتعرض إلى قصف هذه الزوارق الحربية الإسرائيلية.