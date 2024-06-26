تقرير أمريكى: نتنياهو يتلاعب ببايدن ولا يريد وقف الحرب فى غزة

أفادت الشبكة الأمريكية "سن إن بي سي" في تقرير لها بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء حرب غزة، مشيرة إلى أنه استخف بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

حرب غزة

ووفقًا للشبكة الأمريكية فإنه في نهاية شهر مايو، أعلن الرئيس جو بايدن عن أن إسرائيل اقترحت خطة من ثلاث مراحل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإعادة المحتجزين الذين احتجزتهم حماس.

وقال دينيس روس، المبعوث الأمريكي الخاص السابق للشبكة الأمريكية: إن الخطة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، كما نقل عدد من وسائل الإعلام أنباء عن موافقة مجلس الوزراء. وأشار خطاب بايدن بوضوح إلى أنه يريد أن تلتزم إسرائيل بالخطة.

ولكن بعد أيام قليلة فقط، ظهرت تقارير في الصحافة الإسرائيلية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي كان يخبر أعضاء الكنيست أن الاقتراح الذي وصفه بايدن كان غير مكتمل.

تخبط نتنياهو

ووفقًا للشبكة فإنه سبق وقال نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، وهي شبكة مؤيدة لنتنياهو، إنه يدعم فقط صفقة جزئية من شأنها إطلاق سراح بعض المحتجزين وتسمح له بمواصلة بعض القتال في قطاع غزة. وبعبارة أخرى، كان يتراجع عن اقتراحه الخاص. لكن في اليوم التالي، قال نتنياهو إنه لا يزال ملتزمًا بالاقتراح الأصلي.

وفي نهاية المطاف يريد إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة للحفاظ على ائتلافه الحاكم سليمًا.

تلاعب نتنياهو ببايدن

وتابعت الشبكة الأمريكية أنه مرة أخرى، يتم التلاعب بإدارة بايدن من قِبل نتنياهو. لا يوجد دليل على أن نتنياهو سيتخذ خطوات لإنهاء الحرب دون أن تجبره الولايات المتحدة.

وقال لي تشاك فريليتش، النائب السابق لمستشار الأمن القومي في إسرائيل: "اعتباراته السياسية الشخصية تفوق كل شيء آخر". "إنه على استعداد لدفع ثمن العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، والتي تعد واحدة من أهم القضايا لاستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي بأكملها. وهو بالتأكيد على استعداد لدفع الثمن مع جزء من الناخبين".

إن جزءًا من لغة نتنياهو الذي يبدو أنه يدعم اقتراح وقف إطلاق النار يسمح له بالادعاء أمام الجماهير المحلية بأنه يحرز تقدمًا نحو الهدف الذي طال انتظاره والمتمثل في تحرير المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.