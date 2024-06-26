الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع موظف إثر تصادم 3 سيارات أعلى كوبرى 15 مايو

ارشيفية
ارشيفية

شهد كوبري 15 مايو بنطاق محافظة الجيزة، مصرع موظف إثر حادث تصادم وقع بين 3 سيارات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ووجود متوفي أعلى كوبري 15 مايو.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف بأحد البنوك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وتخطيها للطريق المعاكس واصطدمت به سيارتا ميكروباص وملاكي ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كوبري 15 مايو محافظة الجيزة مصرع موظف حادث تصادم 3 سيارات غرفة عمليات النجدة

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