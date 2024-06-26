أونروا: استشهاد 508 نازحين وإصابة 1559 آخرين ممن يقيمون فى ملاجئ الوكالة

أعلنت أونروا، استشهاد 508 نازحين وإصابة 1559 آخرين ممن يقيمون في ملاجئ الوكالة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

جرائم الحرب الصهيونية

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس أن عشرة أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة بمتوسط يومي.

وأشار لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى أنه "بصورة أساسية، يتم فقدان أطراف لعشرة أطفال يوميًا".

وأضاف أن هذه الإحصائيات لا تشمل الأطفال الذين فقدوا أيديهم أو أذرعهم.