حزب الحرية المصرى يدعم خطة ترشيد الكهرباء وتنظيم مواعيد غلق المحلات

أكد رجاء عطية أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن الحزب يدعم خطة ترشيد الكهرباء وتنظيم مواعيد غلق المحلات في العاشرة مساء، باعتبارها أفضل الخيارات لتخفيف أحمال الكهرباء، وواجب على الجميع للخروج من الأزمة.

وأشاد عطية تصريحات صحفية له، بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزيري الكهرباء والبترول، الذي قدم خلاله الاعتذار للشعب المصري، بسبب قطع الكهرباء.

وقال رجاء عطية، إن الفترة الحالية التي تمر بها مصر هي فترة عصيبة تتطلب تضافر الجهود من جميع القوى سواء الحكومة والشعب والمساندة للخروج من الأزمة ومواجهة التحديات، وسرعة التحرك نحو الموضوعات والقضايا الجوهرية التي تحتاج إلى الحل بشكل مباشر حتى لا تتسبب في زيادة وتداعيات الأزمة، مثنيا على قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، وشرح أبعاد الأزمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائما ما يصارح الشعب المصري بمجريات الأمور حول مختلف القضايا، مطالبا الحكومة بالعمل على توفير الطاقة الكافية والمستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.