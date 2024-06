فيلم «سموكى آيز» ينافس فى مهرجان عمان السينمائى الدولى

فيلم «سموكى آيز» لـ علي علي ومروان موسى ينافس في مهرجان عمان السينمائي الدولي ينافس الفيلم «سموكى آيز» للمخرج علي بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم قصير (3- 11 يوليو/ يوليو)، ويحظى هذا بعد العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

«سموكى آيز» أولى تجارب علي في إخراج الأفلام ومن تأليف نانسي علي وبطولة ملك بازيد ومروان موسى وحسن أبوإسرائيل ونورين أبوسعادة ومحمد أبوغالي، وتدور أحداث الفيلم حول نور التي تخطط بعناية لموعدها الغرامي مع حبيبها، ورحلة ليلية بالسيارة في شوارع القاهرة ولكن تواجههما عدة مفاجآت وعواقب، والفيلم من إنتاج خالد زكي (Good People Films) ، ومونتاج ندى زاج، ومدير تصوير بيار معركش، وموسيقى ساري هاني.

توزيعات في العالم العربي

وتتولى MAD World المبيعات العالمية، بينما تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي. يعد علي أحد أشهر مخرجي الإعلانات في العالم ومؤسسًا مشاركًا لشركة Good People Films.

حصل على شهادة في الموسيقى من مدرسة Miami-Ad-School، وحصل على أول ظهور له كمخرج في مجال الإعلانات، Never Say No To Panda، الذي حصل على 100 مليون مشاهدة على يوتيوب وجائزة الأسد الذهبية في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع.

فاز علي دائمًا من الجوائز في إخراج الإعلانات، منها جائزة جولد ليونز من مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع. كان علي رئيسًا للجنة تحكيم توزيع جوائز D&AD بلندن لعام 2020، وضوابط في لجنة تحكيم الأفلام في مهرجان كان ليونز الدولي لعام 2023، وقد تم اختياره منذ وقت طويل كواحد من أكثر من تسعة مخرجين إعلانيين في العالم اليوم من قِبل Adweek and the Gunn Report.