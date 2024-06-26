الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيلم «سموكى آيز» ينافس فى مهرجان عمان السينمائى الدولى

فيلم «سموكى آيز»
فيلم «سموكى آيز»

فيلم «سموكى آيز» لـ علي علي ومروان موسى ينافس في مهرجان عمان السينمائي الدولي ينافس الفيلم «سموكى آيز» للمخرج علي بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم قصير (3- 11 يوليو/ يوليو)، ويحظى هذا بعد العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

«سموكى آيز» أولى تجارب علي في إخراج الأفلام ومن تأليف نانسي علي وبطولة ملك بازيد ومروان موسى وحسن أبوإسرائيل ونورين أبوسعادة ومحمد أبوغالي، وتدور أحداث الفيلم حول نور التي تخطط بعناية لموعدها الغرامي مع حبيبها، ورحلة ليلية بالسيارة في شوارع القاهرة ولكن تواجههما عدة مفاجآت وعواقب، والفيلم من إنتاج خالد زكي (Good People Films) ، ومونتاج ندى زاج، ومدير تصوير بيار معركش، وموسيقى ساري هاني.

 توزيعات في العالم العربي

وتتولى MAD World المبيعات العالمية، بينما تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي. يعد علي أحد أشهر مخرجي الإعلانات في العالم ومؤسسًا مشاركًا لشركة Good People Films.

حصل على شهادة في الموسيقى من مدرسة Miami-Ad-School، وحصل على أول ظهور له كمخرج في مجال الإعلانات، Never Say No To Panda، الذي حصل على 100 مليون مشاهدة على يوتيوب وجائزة الأسد الذهبية في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع. 

فاز علي دائمًا من الجوائز في إخراج الإعلانات، منها جائزة جولد ليونز من مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع. كان علي رئيسًا للجنة تحكيم توزيع جوائز D&AD بلندن لعام 2020، وضوابط في لجنة تحكيم الأفلام في مهرجان كان ليونز الدولي لعام 2023، وقد تم اختياره منذ وقت طويل كواحد من أكثر من تسعة مخرجين إعلانيين في العالم اليوم من قِبل Adweek and the Gunn Report.

فيلم سموكي آيز لـ علي علي ومروان موسى علي علي ومروان موسى مهرجان عمان السينمائي الدولي عمان السينمائي الدولي مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان عمان السينمائي الدولي توزيعات في العالم العربي

مواد متعلقة

صدور كتاب “السينما.. ذاكرة فلسطين” لـ"أشرف بيدس"

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

نتنياهو: لست قلقًا بشأن السفر إلى الخارج

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟