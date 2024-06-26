الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خليل أبوكرش: الحرب التى يشنها حزب الله حاليًا بمثابة استنزاف اقتصادى عسكرى لإسرائيل

حرب إسرائيل وحزب
حرب إسرائيل وحزب الله

قال الدكتور خليل أبوكرش، المتخصص بالشأن الإسرائيلي، إن المواجهة الحربية المباشرة بين حزب الله والكيان الصهيوني يبدو لها أنها تقترب بصورة سريعة.

الحرب المباشرة مع حزب الله 

وأكد أبوكرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب التي يشنها حزب الله حاليًا بمثابة استنزاف للكيان الصهيوني العسكري والاقتصادي، كما أن هذه العمليات العسكرية تقلل من هيبة الكيان الصهيوني دوليًا وإقليميًا.

اختلاف الآراء في الداخل الصهيوني 

وأضاف في حديثه، أن بعض عناصر الجيش الصهيوني يرى ضرورة الدخول في حرب مع حزب الله بشكل علني مباشر، وذلك بسبب اعتقادهم أن تأجيل هذه الحرب سوف يمنح الوقت لحزب الله للتأكيد على أسلحتهم وإعداد جنودهم بشكل مكثف.

وأشار إلى، أن الجانب الآخر من الجيش الصهيوني يرى أن حزب الله يقوم بغاراته العسكرية بالدعم الإيراني، وبالتالي إذا دخلت إسرائيل حربًا مع حزب الله فإنه من المتوقع أن يحدث تدمير للبنية التحتية في تل أبيب.

خليل أبو كرش المتخصص بالشأن الإسرائيلي الحرب مع حزب الله القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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