بالأرقام.. "المتحدة" تعيد رونق الدراما بأحدث وسائل وتقنيات الإنتاج

تعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها، من حيث الإنتاج الفني والدرامي.

وخلال الفترة الأخيرة أحدثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طفرة في الإنتاج الفني في مصر، وقدمت العديد من الأعمال التي تهم الجمهور المصري.

وقدمت "المتحدة" مجموعة أرقام ترصد حصاد الشركة خلال السنوات الماضية في الإنتاج الدرامي.

حيث أنتجت الشركة المتحدة 125 عملًا دراميًا متنوعًا (تاريخي- كوميدي- سياسي- اجتماعي- وديني).

وشارك في تلك الأعمال أكثر من 12000 فنان، وأكثر من 23 ألف عامل.

كما فتحت "المتحدة" السوق الإنتاجية لأكثر من 20 شركة إنتاج مصرية، وأيضًا أكثر من 39 منصة وتليفزيون في الوطن العربي والعالم.

كذلك تصعيد أكثر من 200 وجه جديد في مجال التمثيل، وأكثر من 70 موهبة في مجال الإخراج والتصوير والتأليف.

وحرصت الشركة على استخدام أحدث وسائل وتقنيات الإنتاج، وإنتاج العديد من الأعمال التاريخية.