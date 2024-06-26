كيف حققت 30 يونيو مبدأ العدالة الثقافية في المناطق الحدوية؟ (صور)

تضمن الدستور المصرى الحالي بابا جديدًا حول المقومات الثقافية للمجتمع أسوة بالمقومات السياسية والاقتصادية التى وردت فى دساتيرنا السابقة وهو ما برز في عدد من المواد التي نصت على عدد من المبادئ الثقافية المهمة من بينها ضمان وصول المنتج الثقافى الى جميع المواطنين دون تمييز وهو ما تجلى في المادة 48 من الدستور التي نصت على أن «الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه، وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتمامًا خاصًّا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا».

الثقافة قبل وبعد ثورة 30 يونيو

قبل إندلاع ثورة 30 يونيو لم تكن الثقافة متواجدة بقوة فى المناطق الحدودية وكان غائبًا مبدأ العدالة الثقافية وضمان وصول الخدمة الثقافة لكل مواطن وهو ما تغير تباعًا عبر تحرك وزارة الثقافة في أعقاب الثورة لتفعيل ما ورد في الدستور المصري؛ حيث حرصت وزارة الثقافة المصرية على التواجد في تلك المناطق التي لم تكن متواجدة فيها بقوة قبل إندلاع ثورة 30 يونيو وذلك في إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ونشر المعرفة ورفع الوعي وبناء الإنسان وهو ما نبرزه فى السطور التالية:

الثقافة فى شمال سيناء.. البداية مع أعياد تحرير سيناء

فى إبريل الماضي، شهدت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الاحتفالية الفنية التي نظمتها الوزارة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة "أعياد تحرير سيناء"، وذلك بقصر ثقافة العريش، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة "إن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على نفوس المصريين، في جميع المحافظات، حيث تنطلق أولى الفعاليات اليوم من قصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء".

وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة تعمل، على تنفيذ برنامج طموح لتنمية الوعي، واكتشاف المواهب في جميع المجالات الفنية والأدبية، وقد شهد العام الأخير افتتاح عدد من المشروعات الثقافية، ورفع كفاءة عدد من المكتبات، وعودة السيرك القومي لمدينة العريش، بالإضافة إلى تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للتنمية الثقافية بشمال سيناء في ظل حالة الاستقرار التي تتمتع بها المحافظة، لخدمة أكبر قدر من الجمهور، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة تعمل على استثمار وتنمية ما تتميز به المحافظة من حرف يدوية وتراثية، من خلال تنظيم العديد من الورش المتخصصة في هذه المجالات.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر لمحافظ شمال سيناء على جميع أوجه الدعم التي يُقدمها للأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

من جانبه، رحب محافظ شمال سيناء بوزيرة الثقافة وثمن حرصها على الحضور للاحتفاء بهذا اليوم المميز، مؤكدًا أهمية الثقافة في نشر الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة، وأشاد بجهود وزارة الثقافة إزاء تفعيل هذه الأهداف بجميع أرجاء سيناء.

"الثقافة" من شمال سيناء إلي جنوبها

فى أبريل الماضى، أجرت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء جولة تفقدية بالمسرح المكشوف الجاري تطويره بمدينة طور سيناء بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الثقافة، بتكلفة تتخطى الـ 29 مليون جنيه؛ للوقوف على مراحل التنفيذ به بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، وأمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريح، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة تعمل على رفع كافة أكثر من موقع تابع للثقافة على أرض جنوب سيناء، ومن المقرر أن يجري افتتاح أغلب المواقع الجاري تطويرها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه يجري توفير الخدمات الثقافية بجنوب سيناء، وكافة المحافظات الحدودية، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية التي يكفله القانون والدستور لأبناء هذه المناطق.

وأوضحت أن الخدمات الثقافية تحظى بدعم شديد من قبل محافظ جنوب سيناء، وهذا الدعم جعلها في مقدمة المحافظات الحدودية في المجالات الثقافية المتنوعة، مؤكدة أن الوزارة ستدعم المحافظة خلال الفترة المقبلة بمكتبة متنقلة، لتتجول داخل مدن ووديان وقرى والتجمعات البدوية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، إنه من المقرر أن يجري افتتاح المسرح المكشوف في نهاية شهر يونيو المقبل، ليكون منارة حضارية ثقافية، لإقامة الحفلات المتنوعة على هذا المسرح خلال هذا الموسم الصيفي، ليصبح أحد صروح الثقافة الكبرى على أرض المحافظة، كونه لن يقتصر فقط على تقديم الحفلات الغنائية والاستعراضية، ولكنه معد ليكون ا قلعة لتعليم أبناء المحافظة أشكال الفنون المختلفة.

أشار إلى أنه جاري التنسيق لإقامة مهرجان سينمائي عربي وعالمي على أرض مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك لتنشيط السياحة على أرض المدينة.

واستمعت وزيرة الثقافة، ومحافظ جنوب سيناء، إلى شرح وافي عن تطوير المسرح المكشوف، والبالغ مساحته 10 آلاف و500 متر مربع، وتتضمن أعمال التطوير إضافة غرف ومباني ليصبح مسرح متكامل يضم فنون شعبية وتشكيلية، ومكتبة أطفال، ونوادي تكنولوجيا، وقاعات متعددة الأغراض، ومكتبات عامة.

إفتتاح أول معرض للكتاب فى شلاتين

فى مايو الماضى، افتتحت وزارة الثقافة أول معرض للكتاب بمدينة شلاتين، وذلك بقصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر؛ بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق المصرية، بمشاركة دار المعارف؛ حيث استمرت فعاليات المعرض حتى 4 يونيو الجاري.

ورغم أن مشاركة حلايب وشلاتين لم تكن هى المرة الأولي بعد الثلاثين من يونيو حيث دعت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة حلايب وشلاتين للفنون الشعبية للمشاركة في الدورة 49 من معرض الكتاب 2018؛ إلا أن المعرض الذى أفتتح مؤخرًا مثل خطوة مهمة في إطار تفعيل خطة الدولة المصرية للاهتمام بالمناطق الحدودية، وتقديم كافة الخدمات لسكانها، وتعزيز التواصل بين أبناء مصر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الخدمات الثقافية؛ بحسب بيان وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

احتفالات 30 يونيو في محافظات مصر

واعتمدت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أجندة الفعاليات والأنشطة التي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية من خلال قطاعاتها المتعددة، والتي تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثريًا، تقدمه للجمهور المصري بالقاهرة والمحافظات، بمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت وزيرة الثقافة فى بيان: "تمثل ثورة 30 يونيو علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري، حيث كانت بمثابة حائط الصد المنيع أمام محاولات اختطاف الدولة نحو مسارات الأفكار المتطرفة الهدامة، واستطاع خلالها الشعب المصري مع قواته المسلحة، تصويب المسار الخاطئ والعمل على إذكاء الوعي بقيمة الوطن والحفاظ على هويته من خلال العديد من المحاور والتي من بينها تعظيم دور القوى الناعمة في بناء الإنسان، والمضي قدمًا لتفعيل خطة الدولة المصرية التنموية بمختلف المجالات لبناء الجمهورية الجديدة".

وتابعت وزيرة الثقافة:"بهذه المناسبة الغالية، تنظم قطاعات وزارة الثقافة سلسلة من الفعاليات بمختلف المحافظات".