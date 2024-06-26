الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المأذونين يوجه نصائح للشباب قبل الزواج ويكشف عن أخطاء يقع فيها الزوج

إسلام عامر نقيب المأذونين
إسلام عامر نقيب المأذونين

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن العديد من الأزواج خلال الفترة الأخيرة يعزفون عن كتابة مؤخر الصداق، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد سببًا في ارتفاع نسب الطلاق.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن البنت تظلم نفسها في حال عدم كتابة مؤخرها بقسيمة الزواج، موجهًا نصيحة للشباب بأن يكتبوا مقدم الصداق في الوثيقة وقائمة المنقولات طالما أن الزوج لم يدفع مهرًا فيجب تحرير قائمة لأن المهر يكون في رقبة الزوج، وكذلك قائمة المنقولات.


مؤخر الصداق دين برقبة الزوج

وتابع، أن مصر  البلد الوحيدة التي بها مؤخر صداق، وذلك في حال طلب الأب مهرًا لابنته مائة ألف ودفع الزوج خمسين فيكون مؤخر الصداق خمسين ألفًا وتكون لأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، مؤكدًا أن من ضمن المخالفات في مصر أنه عند وفاة الأب الأبناء لايسألوا الأم كم مؤخرك ويقسموا الورث دون إخراج مؤخر الأم منه، وهو دين على والدهم.     
 

نقيب المأذونين مؤخر الصداق نصيحة للشباب تحرير قائمة قائمة المنقولات

مواد متعلقة

هنا الزاهد تناقش مشاكل الأزواج في مسلسلها الرمضاني "الزواج سم قاتل"

وعود بدعم الزواج وغياب رؤية للاقتصاد.. مناظرات مرشحى انتخابات الرئاسة الإيرانية تثير الجدل

"الصحة" تطالب المقبلين على الزواج بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية

الأمومة والطفولة: 1.8 مليون شاب وفتاة يخضعون لمبادرة المقبلين على الزواج سنويا

جاسمين زكى: تاريخ ارتداء خاتم الزواج يرجع لعصر الفراعنة

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟