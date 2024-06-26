نقيب المأذونين يوجه نصائح للشباب قبل الزواج ويكشف عن أخطاء يقع فيها الزوج

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن العديد من الأزواج خلال الفترة الأخيرة يعزفون عن كتابة مؤخر الصداق، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد سببًا في ارتفاع نسب الطلاق.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن البنت تظلم نفسها في حال عدم كتابة مؤخرها بقسيمة الزواج، موجهًا نصيحة للشباب بأن يكتبوا مقدم الصداق في الوثيقة وقائمة المنقولات طالما أن الزوج لم يدفع مهرًا فيجب تحرير قائمة لأن المهر يكون في رقبة الزوج، وكذلك قائمة المنقولات.



مؤخر الصداق دين برقبة الزوج

وتابع، أن مصر البلد الوحيدة التي بها مؤخر صداق، وذلك في حال طلب الأب مهرًا لابنته مائة ألف ودفع الزوج خمسين فيكون مؤخر الصداق خمسين ألفًا وتكون لأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، مؤكدًا أن من ضمن المخالفات في مصر أنه عند وفاة الأب الأبناء لايسألوا الأم كم مؤخرك ويقسموا الورث دون إخراج مؤخر الأم منه، وهو دين على والدهم.

