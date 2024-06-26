التصريح بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة مسرعة بمصر الجديدة

صرحت جهات التحقيق مصر الجديدة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر حادث مروري مروع بمصر الجديدة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله سيدة “مصابة بكسر بالجمجمة”.

وبالانتقال وسؤالها قررت أنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب فى إصابتها المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.