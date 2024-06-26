الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عامر الشوبكى: الحرب المباشرة مع حزب الله ستجعل إسرائيل بداخل دائرة المجهول

عامر الشوبكي
عامر الشوبكي

قال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، إن الموقف الفلسطيني معقد بشكل كبير، وإسرائيل أصبحت تشعر بالانهيار وبأن وجودها أصبح مهددًا.

الحرب مع حزب الله

وأكد الشوبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سبب العناد الصهيوني الآن هو الانكسار الذي شعر به جيش الاحتلال بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه في غزة.


وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تطمح من تحديد وتأمين حدودها بشكل يأتي على الحق الفلسطيني بصورة واضحة.

دائرة المجهول 

وأشار إلى أن إسرائيل ستدخل في المجهول إذا قررت الدخول في حرب مباشرة مع حزب الله، خاصة أن الاقتصاد الصهيوني في تراجع مستمر.

وتابع: "سيكون هناك شلل للحياة بشكل كامل في الكهرباء إذا دخلت إسرائيل في حرب مع حزب الله".

عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي الحرب مع حزب الله القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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