رامى جمال يطرح أغنية "يا دمعى" على يوتيوب

طرح المطرب رامي جمال أغنيته الجديدة "يا دمعي" عبر قناته بموقع يوتيوب، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه بأغنيته الأخيرة "بيكلموني" التي حصدت 15 مليون مشاهدة في غضون شهرين.

الاغنية الجديدة لرامي جمال من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: مصطفى العسال، توزيع: أماديو

مكس وماستر: أماديو .

تفاصيل أغنية رامي جمال "بيكلموني"

وتعاون رامي جمال في أغنية "بيكلموني" مع الشاعر الغنائي مودي نبيل والملحن فارس فهمي الموزع الموسيقي ومهندس الصوت وسام عبدالمنعم، وعازف الجيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات أغنية "بيكلموني": "بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى أنا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صورة لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان شاهدة الأيام وسنين إخلاصى دى على إحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقة بأى طريقة ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى أهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده أنا عايش بطولى والاسم أهو عايش والسلام وبيوعدونى وأنا نفسى بس يريحونى وفى مرة صوته يسمعونى وأهم حاجة يكون تمام".

ألبوم رامي جمال الجديد

وطرح رامي جمال ألبومه الجديد "خلّينى أشوفك" في 24 أبريل الماضي، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 15 أغنية من ضمنها "خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، وأهو وسوء تفاهم وقولى آه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك".