"زراعة النواب" توصي بالتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة بالمدن الجديدة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تشغيل مجمع المدارس بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وبدوره قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المساحة المشار إليها ملك هيئة الأوقاف المصرية بمساحة (15 س 14 ط 2 ف) وتقوم جمعية شباب البرادعة بسداد كامل ثمن الأرض للأوقاف وعليه فإنه جارى السير فى إجراءات استخراج كشف التحديد المساحى وكذلك إجراءات تحرير العقد لصالح هيئة الأبنية التعليمية وحتى تاريخه لم تقم الجهة الطالبة باستيفاء الأوراق المطلوبة للعرض على اللواء محافظ القليوبية للموافقة عليه.

وانتهى رأى اللجنه إلي الإسراع فى نهو إجراءات التخصيص وإصدار العقد لمساحة الأرض للبدء فى تنفيذ مجمع المدارس.

كما ناقشت اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم عويس، بشأن: المطالبة باستثناء المساحة الملاصقة للكتلة السكنية في قرية الصباح التابعة لمركز قليوب- محافظة القليوبية والمقام عليها المعهد الدينى الأزهرى من الحظر على الأراضى الزراعية للبدء فى تشغيله، وعدم صدور موافقة وزارة الزراعة على إنشاء مدرسة كوم آشفين الإعدادية التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

وبدوره عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم الإنتهاء من معاينة المساحة الملاصقة للكتلة السكنية في قرية الصباح التابعة لمركز قليوب- بتاريخ 9/3/2024 ولكن حتى تاريخه لم تقم الجهة الطالبة بإستكمال الأوراق للعرض على اللواء محافظ القليوبية للموافقة عليه وبعد موافقته سيتم العرض على وزارة الزراعة لاستصدار الموافقة النهائية عليه.

وفيما يتعلق بإنشاء مدرسة كوم آشفين، أعلن الشناوى، إخطار الجهة الطالبة لإختيار موقع بديل بعيدًا عن الكتلة السكنية بكوم أشفين لإنشاء المدرسة الإعدادية حفاظًا على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى.

وانتهى رأى اللجنة، إلي تقدم الجهة المستفيدة بطلب للمحافظة للتصالح فى إنشاء المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح للبدء فى تشغيله، وتشكيل لجنة من حماية الأراضى والسكرتير العام المساعد لمحافظ القليوبية والنائب لمعاينة قطعة الأرض بكوم أشفين أو دراسة توفير أرض بديلة لإنشاء المعهد الدينى.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن تحويل مسار مصب مصرف الصناعى الخاص بالمدينة الصناعية بكوم اوشيم- طامية- محافظة الفيوم.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى الصرف بمحافظة الفيوم لمعاينة موقع محطة الصرف الصناعى بكوم أوشيم فى حضور النائب مقدم طلب الإحاطة لتحديد الإجراءات التى يمكن اتخاذها حيال هذا الموضوع.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تأخر استخراج تراخيص إعادة بناء مبنى الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء باستثناء إنشاء مبنى الإرشاد الزراعى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة من النائب أحمد اسماعيل، بشأن عدم قيام الأجهزة الخاصة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة أشجار مثمرة داخل المدن الجديدة.

وأوضح رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، أنه تم إطلاق المشروع الرئاسى لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات تتناسب مع مراعاة زراعة أصناف من الأشجار تتناسب مع طبيعة مناطق زراعتها.

كما أوضح مدير عام الزراعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة نحو 30 ألف شجرة مثمرة بالمدن الجديدة مع مسئولية الحفاظ عليها وصيانتها فى مدن السادات وأكتوبر وهناك مبادرة لتوزيع شتلات الأشجار المثمرة.

وأوصت اللجنة، بالتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة بالمدن الجديدة مع إعادة تقييم أنواع الأشجار والنباتات التى تتم زراعتها بالأماكن العامة بحيث أن تكون أشجار ونباتات مثمرة وذات جدوى اقتصادية.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية ذلك الملف على المستوى البيئي والاقتصادى، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للاستفادة من زراعة الأشجار.