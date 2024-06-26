الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيه كانت بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للوطن

دكتور رضا فرحات
دكتور رضا فرحات

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه لابد أن نعيد التفكير بأهمية ما حدث في 30 يونيه ، وإرادة الشعب التي انتفضت في وجه ظلام الجماعة الإرهابية  جماعة الإخوان المسلمين، التي نجحت في أن تختطف الدولة المصرية من أيدي الشباب الذي كان نازل ولديه طموحات في مستقبل أفضل وحرية وكرامة عام 2011م، ثم نجحت في اختطاف ذلك الحراك الشبابي 

وأضاف “فرحات” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن ثورة 30 يونيه لم تكن حدث عابر أو حراك سياسي، بل كانت بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للوطن. 

وتابع: "شاهدنا ميادين مصر التي تفجرت بصوت الشعب المصري، وانحازت له قواتنا المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانضمت إليها قوات الشرطة ليسطروا جميعًا فصلًا جديدًا في تاريخ مصر وينجحوا في استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب وبحور الدماء التي كانت تسيل في شوارع مصر.

ثورة 30 يونيه الإخوان الجماعة الإرهابية الإرهاب

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