مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح تفاصيل إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إنه تم إطلاق صراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، وخرج باتفاق قانوني ما بينه وبين القانون الأمريكي والذي ينص على أنه يقدم اعترافه بالذنب ثم بعد ذلك يتم إطلاق سراحه وهذا أيضًا معمول به في كل أغلب المحاكم الأمريكية، واستخدم مع هانتر بايدن في القضايا الخاصة به.

وأضاف نور الدين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤسس ويكيليكس خرج وكان قد قضى أكثر من خمس سنوات في السجون، وأقر بذنبه في التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، وقد صرح أيضًا في وقت سابق بأن ويكيليكس كانت قد نشرت قرابة 10 ملايين وثيقة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ودول عدة على رأس هذه الوثائق.

وأوضح أنه ليس هناك أي تحديد للإقامة هو حر طليق الآن وكأنه لم يفعل شيئًا هو أقر بالذنب، والآن يستطيع أن يفعل كل ما يحلو له.