الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزاى ترشد استهلاك الكهرباء بخطوات بسيطة؟

الكهرباء
الكهرباء

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، الأربعاء، الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة وذلك تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير".

وفي السياق، استعرضت قناة "إكسترا نيوز" أهم طرق توفير استهلاك الطاقة بخطوات سهلة جدًا نستعرضها فيما يلي:

أولًا: أي مكان حولك أي هدر للطاقة لازم تتدخل بسرعة.

ثانيًا: راجع نفسك يعني لو هتسيب جهاز شغال بشكل مش ضروري أقفله حتى لو هتغيب عنه 10 دقائق فقط.

ثالثًا: اتكلم مع غيرك عن ترشيد الاستهلاك وأن التوفير البسيط للطاقة يفرق بشكل كبير؛ لأن لو كل واحد بدأ بنفسه سيكون هناك اختلاف كبير في الطاقة.

رابعًا: استخدم المنتجات الموفرة للطاقة لترشيد الاستهلاك، وأيضًا مساعدة المصانع على الانتشار والإنتاج.

وتعد حملة مؤسسة حياة كريمة لترشيد الطاقة هي الأضخم من نوعها في مصر، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على سلوكيات وممارسات مستدامة.

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