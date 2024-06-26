الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجة تتخلى عن أمومتها وتذهب لنقيب المأذونين للانفصال عن زوجها برفقة خطيبها

إسلام عامر نقيب المأذونين
إسلام عامر نقيب المأذونين

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المجتمع يتغاضى عن نزوة الرجل، لكنه لا يتغاضى عن نزوة المرأة.
 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من أغرب حالات الطلاق التي قام بتحريرها أن زوجة جاءت إليه برفقة ابنتها وزوجها وهو رجل بسيط، والغريب أنه كان معها خطيبها الجديد.
 

شرط الزوج لايقاع الطلاق

وتابع، أن الزوج اشترط على الأم ليوقع الطلاق أن تحتفظ بحضانة ابنتها مقابل إعطائها نفقة، وبعد اتمام الطلاق طلبت الزوجة المطلقة من ابنتها أن تشتري شيئًا من السوبر ماركت، لتغادر الأم على الدراجة البخارية برفقة عريسها الجديد وتترك ابنتها بالشارع لتجبر الأب على أخذ ابنته لحضانته.
 

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