الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المستشار القضائي لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد طلب من رئيس "الشاباك" اتخاذ إجراءات لحماية نتنياهو وعائلته من التهديدات بالقتل.

ووفقًا للصحيفة، قدم المستشار القضائي تقريرًا إلى رئيس "الشاباك" بوجود تحريض على قتل نتنياهو من قبل بعض قادة الاحتجاجات، ما يعتبر خطرًا مباشرًا على سلامته وسلامة عائلته.

تأتي هذه التطورات في ظل موجة من الغضب الشديد في إسرائيل تجاه نتنياهو بسبب إدارته للحرب على غزة وفشله في التوصل إلى اتفاق لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، حيث خرج مستوطنون في تظاهرات ضخمة تطالب بإسقاط حكومته وإجراء انتخابات جديدة.

 

التظاهرات الاضخم ضد نتنياهو

وفي السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذه التظاهرات هي الأضخم منذ السابع من أكتوبر، مع تزايد الضغط على نتنياهو وحكومته من قبل الرأي العام والمسئولين السياسيين.

بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت باتهام نتنياهو بتدمير إسرائيل، مؤكدًا أنه يسعى لإطالة الحرب دون تحديد أهداف واضحة للقوات الإسرائيلية، حسب مقال كتبه في صحيفة "هآرتس".

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