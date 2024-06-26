"أبوشامة" لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تراجعت عن قرار الحرب المباشرة مع حزب الله بضغوط أمريكية

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنّ الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا كبيرًا بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي والعالم يعيش ترقبًا لما ستسفر عنه المحاولات الأخيرة التي تبذل دوليًا لمنع نشوب هذه الحرب.

اشتعال الأزمة بين الجيش الصهيوني وحزب الله

وأكد "أبوشامة"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الطرفان ليست لديهما رغبة حقيقية في دخول حرب وإلا اندلعت الحرب قبل شهور بعد أحداث السابع من أكتوبر".

الرغبة الصهيونية في اشتعال الحرب مع حزب الله

وتابع الكاتب الصحفي: "كانت نية إسرائيل مبيتة لاتخاذ خطوة عسكرية كبيرة تجاه حزب الله بعد عمليات طوفان الأقصى، وذلك في الشهور الأولى التالية منها، لكن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت في اللحظة الأخيرة بضغوط أمريكية".

وواصل: "قبل أحداث الطوفان، كانت لدى إسرائيل إشكالية كبيرة تتعلق بالحدود البرية مع لبنان، إذ إنها تمثل ضغطًا على الشمال الإسرائيلي دائمًا، وكانت هناك أكثر من خطة وضعها جيش الاحتلال للقيام بعملية عسكرية في الجنوب اللبناني، وبالتالي، فإن إسرائيل كانت لديها نية سابقة على طوفان الأقصى زادت بالطبع بعده وأصبحت أكثر إلحاحًا، والذي يمنعها من الإقدام على ذلك أن حزب الله في عام 2006 مختلف عما أصبح عليه في عام 2024، فقد تطور تسليحه بشكل كبير".

