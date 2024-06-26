الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبوشامة" لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تراجعت عن قرار الحرب المباشرة مع حزب الله بضغوط أمريكية

أبو شامة
أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنّ الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا كبيرًا بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي والعالم يعيش ترقبًا لما ستسفر عنه المحاولات الأخيرة التي تبذل دوليًا لمنع نشوب هذه الحرب.

اشتعال الأزمة بين الجيش الصهيوني وحزب الله

وأكد "أبوشامة"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الطرفان ليست لديهما رغبة حقيقية في دخول حرب وإلا اندلعت الحرب قبل شهور بعد أحداث السابع من أكتوبر".

الرغبة الصهيونية في اشتعال الحرب مع حزب الله

وتابع الكاتب الصحفي: "كانت نية إسرائيل مبيتة لاتخاذ خطوة عسكرية كبيرة تجاه حزب الله بعد عمليات طوفان الأقصى، وذلك في الشهور الأولى التالية منها، لكن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت في اللحظة الأخيرة بضغوط أمريكية".

وواصل: "قبل أحداث الطوفان، كانت لدى إسرائيل إشكالية كبيرة تتعلق بالحدود البرية مع لبنان، إذ إنها تمثل ضغطًا على الشمال الإسرائيلي دائمًا، وكانت هناك أكثر من خطة وضعها جيش الاحتلال للقيام بعملية عسكرية في الجنوب اللبناني، وبالتالي، فإن إسرائيل كانت لديها نية سابقة على طوفان الأقصى زادت بالطبع بعده وأصبحت أكثر إلحاحًا، والذي يمنعها من الإقدام على ذلك أن حزب الله في عام 2006 مختلف عما أصبح عليه في عام 2024، فقد تطور تسليحه بشكل كبير". 
 

أبو شامة محمد مصطفى أبو شامة القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عاجل.. الآثار: لا علاقة لقصر البارون بكليب كمال وشاكوش.. والواجهة مقلدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟