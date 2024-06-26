تشكيل مباراة بلجيكا وأوكرانيا في يورو 2024

كشف دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا وسيرجي ريبروف المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويتواجد المنتخبان ف المجموعة الخامسة ببطولة يورو 2024 بجانب كلًا من سلوفاكيا ورومانيا.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي - فوت فايس - فيرتونخن - آرثر ثيت

خط الوسط: يوري تيليمانس - أمادو أونانا - جيريمي دوكو - كيفن دي بروين - لياندرو تروسار

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

أما تشكيل منتخب أوكرانيا فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

خط الدفاع: فيتالي ميكولينكو - ميكولا ماتفيينكو - أولكسندر سفاتوك - إليا زيارني - أوليكساندر تيمتشيك

خط الوسط: هيورهي سوداكوف - فولوديمير برازكو - ميكولا شابارينكو

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك - رومان ياريمتشوك

ويمتلك كل منتخب 3 نقاط في المجموعة التي حصد فيها فرق المجموعة 3 نقاط لكل فريق لتشتعل المنافسة بقوة في الجولة الأخيرة.

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