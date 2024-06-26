الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل المساعدات والضمانات الأمنية الأوروبية الجديدة لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال غيث مناف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن هناك عدة اتفاقيات عقدها الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنيسكي، من خلال إبرام اتفاقيات ضمانات أمنية مع ألمانيا ودول عدة، اليوم لم يتبق للرئيس الأوكراني سوى أن يقوم بعملية وضع ضمانات أمنية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مناف، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضمانات الأمنية المتوقعة لأوكرانيا هي مزيد من الدعم المالي تجاه العمليات العسكرية التي تقوم بها أوكرانيا من شراء الأسلحة والمعدات والذخائر التي تتخذها أوكرانيا والتي أيضا ما تقوم به الآن الدول الغربية في تقديمها للداخل الأوكراني، فعلى سبيل المثال هنا نشاهد وزير الدفاع التشيكي عندما أعلن عن إرسال مجموعة من الصواريخ وأيضا القذائف التي تحتاجها أوكرانيا، وأشار إلى أن الوجبة الأولى بالفعل دخلت الأراضي الأوكرانية وأيضا الدول الأخرى الغربية في داخل الاتحاد الأوروبي التي تسهم في دعم استقرار المنطقة من خلال إرسال صواريخ ومعدات وأنظمة الدفاع جوي إلى الداخل الأوكراني.

وأوضح، أن الرئيس الأوكراني هنا يحاول أن يبرهن للعالم أجمع بأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، ولن تغير هذه الاتفاقية عن الاتفاقيات السابقة التي أبرمت مع دول في الاتحاد الأوروبي لا سيما بأن فرنسا أيضا وقعت مع الرئيس الأوكراني بضمانات الأمنية 10 عوام من ضمنها إرسال طائرات ميراج 2000 ذات الاستخدام الداخلي في أوكرانيا وهذا شيء الذي لم تحدث من قبل أي دولة أوروبية منذ ذلك.
 

القاهرة الإخبارية منتصف النهار الرئيس الأوكراني ضمانات أمنية الاتحاد الأوروبي

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