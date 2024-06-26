الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العربى وجنى" إلى بوخارست للمشاركة فى البطولة الدولية للجمباز الفنى

العربي وجني محمود
العربي وجني محمود

غادر عمر العربي وجنى محمود لاعبا منتخب مصر للجمباز الفني القاهرة اليوم إلى رومانيا للمشاركة في بطولة  بوخارست الدولية للجمباز الفني التي تقام فى الفترة من 26 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل فى إطار خطة إعداد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب أمين للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024.

كان عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني  حقق المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات  الفردي ببطولة إفريقيا التي استضافتها المغرب وحسم تذكرة التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بينما حصلت جنى محمود على المركز الأول والميدالية الذهبية في الفردي العام ومعها تذكرة التأهل إلى أوليمبياد باريس.

وجهز اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خطة الإعداد النهائية للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

ويسعي اتحاد الجمباز لإقامة عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية القوية والمشاركة فى عدد من البطولات الدولية لاكتساب خبرات الاحتكاك مع المدارس القوية فى لعبة الجمباز.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الجمباز الإيقاعي الجمباز الإفريقي “الطريق باريس 2024” إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري

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