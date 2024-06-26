الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

المشدد 15 عاما لـ أب و3 من أبنائه بتهمة قتل جارهم فى الجيزة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، بمعاقبة أب و3 من أبنائه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بقتل جارهم بسبب تدخله للدفاع عن زوجة نجل عمه بعد أن نشبت مشاجرة بينها وبين المتهمين بسبب مناداة ابنتها لوالد المتهمين باسمه فقط.
وكشف أمر إحالة المتهمين الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من “يوسف أ”و"هشام أ" و"محمود أ" و"فوزي أ" لأنهم في ديسمبر 2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور، قتلوا المجني عليه “محمد س” عمدا مع سبق الإصرار، إذ أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلافات بينهم وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا وسدد له الثانى طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بصدره وأودت بحياته.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين المتوفي والمتهمين بسبب قيام المتهم الأول بالتوجه إلى جارته ومعاتبتها لقيام ابنتها بمنادته باسمه مما أثار غضبه وحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على أثرها المجني عليه لمناصرة زوجة نجل عمه فتطورت المشادة إلى مشاجرة وتدخل باقي المتهمين للشد من أزر شقيقهم المتهم الأول، وإثر ذلك قام المتهم الثانى بالتعدى على المتوفى مسددا له طعنة بالصدر مستخدما سلاحا أبيض.
 

محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد 15 عاما قتل جارهم أمر إحالة نيابة جنوب الجيزة

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