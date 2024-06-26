"أوقاف الإسكندرية" تكشف حقيقة فتح المساجد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

نفت مديرية أوقاف الإسكندرية، فتح المساجد لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن المساجد مفتوحة في فترة الصيف لاستقبال الأطفال والنشء ضمن برنامج النشاط الصيفي.



وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عن فتح المساجد لطلاب الثانوية العامة قائلًا: "لايوجد شىء من هذا القبيل".

وأضاف عبدالرازق، أن المساجد بدأ بها برامج النشاط الصيفي للأطفال والنشء والشباب خلال العطلة الصيفية، لذا تستقبل أعدادًا من الأطفال والشباب ضمن فعاليات هذا النشاط.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القاعة المجهزة باستاد الإسكندرية تستقبل الطلبة والطالبات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً، ويتم دخول الطلاب بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.

كما أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها تفتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة وذلك طوال فترة الامتحانات يوميًا طوال أيام الأسبوع، لمساندة طلبة وطالبات الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تفتح أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والأجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ودعت المكتبة طلاب الثانوية بالإسكندرية للمذاكرة خلال قاعتها متمنية لهم النجاح والتوفيق.



وأعلن عدد كبير من كنائس الإسكندرية، عن فتح القاعات الخدمية التابعة لهم، لطلبة وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، حرصًا على مصلحة الطلاب ومساندتهم خلال أيام الامتحانات حيث انطلقت المبادرة من كنيسة القديسة مارينا الدولي، وانضم إلى المبادرة عدد كبير من الكنائس بالإسكندرية