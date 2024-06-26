هل يمكن أن يوفر تغيير الرئيس الإيرانى فرصة للغرب لتجديد نهجه فى التعامل مع طهران؟

أفاد تقرير أمريكي بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها يوم الجمعة، قد توفر لطهران فرصة للضغط من أجل إعادة ضبط قضايا السياسة الخارجية بعد سنوات من التشدد المتزايد، والواقع أن إحدى القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية كانت تتلخص في المدى الذي قد يصل إليه المرشحون أو لا يركزون على المزيد من التعامل مع الغرب، وفق منصة The Conversation الأمريكية.

وفي حين أن المرشد الأعلى ــ أعلى سلطة دينية وسياسية في البلاد ــ هو الحكم النهائي في التعامل مع القوى الدولية، فإن الرئيس الإيراني يتمتع بنفوذ في نظام سياسي حيث توجد مراكز قوى متعددة.

وتأتي الانتخابات الرئاسية، التي أُجبرت بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو 2024، في الوقت الذي تتصارع فيه إيران مع مخاوف محلية وإقليمية وعالمية كبيرة مترابطة.

ولا يزال اقتصاد البلاد يعاني من العقوبات الدولية، التي فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجولة الأخيرة منها في أبريل 2024 بعد أن شنت إيران ضربة مباشرة على إسرائيل.

وأوضح التقرير أن العقوبات ليست الطريقة الوحيدة للغرب لممارسة الضغط على طهران: فالحرب السيبرانية والقوة الناعمة والقوة العسكرية هي أيضًا تحت تصرف البلدان، ومع ذلك، استمرت أنشطة إيران ــ مثل تمويل الجماعات المسلحة بالوكالة، والتحايل على العقوبات من خلال الصين وروسيا، وتطوير برامجها النووية والصاروخية المحلية ــ بلا هوادة في السنوات الأخيرة.

وتابع خبراء مراقبون للأوضاع في الشأن الإيراني الأمريكي: نعتقد أن هذا يثير سؤالاً مهمًا: هل سيكون للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لردع إيران أي تأثير؟ وهل يمكن أن يوفر تغيير الرئيس فرصة للغرب لتجديد نهجه في التعامل مع إيران؟

كما أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع إيران تكون معقدة في أفضل الأوقات. إنهم عرضة للاضطراب عندما تغير الولايات المتحدة أو إيران قيادتهم، وقد أصبحوا أكثر صعوبة مع تقارب إيران مع الصين وروسيا.

وكانت النتيجة سياسة دبلوماسية غير متسقة عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام مع طهران.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى اكتساب الصين المزيد من النفوذ في الشرق الأوسط وتعميق علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع طهران. وعلى نحو مماثل، عززت روسيا روابطها العسكرية والسياسية والاقتصادية مع إيران.

وقد أدى هذا إلى إضعاف تأثير الدبلوماسية الغربية. فإيران ببساطة لا تشعر بأنها مضطرة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن المصالح الأمنية.

وتعد خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة في عام 2015، ولكن إدارة ترامب تخلت عنها في عام 2018، مثالًا رئيسيًا على ذلك.

وسعى القادة الغربيون إلى ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، لكنهم فشلوا في الحصول على تعاون من إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق.

وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم، لا تزال لدى الولايات المتحدة وإيران خطوط اتصال. بعد الهجوم الإسرائيلي على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، أشارت الولايات المتحدة بوضوح إلى طهران بأنها لم تشارك في العملية في محاولة واضحة لتجنب توجيه ضربة انتقامية للمصالح الأمريكية في المنطقة.