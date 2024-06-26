الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

17 ميدالية حصيلة منتخب مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أسدل الستار على مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في جورجيا، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وحصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و4 برونزيات.

أحرز الميداليات الذهبية كلًا من: رحاب رضوان ميداليتين في وزن 55 كجم في العمومي والمجموع، ومحمد صبحي ثلاث ميداليات في وزن 88 كجم في المجموع والرواد ومجموع الرواد، ونادية فكري ميداليتين في وزن فوق 86 كجم في الرواد ومجموع الرواد.

وحصل على الميداليات الفضية: محمد المنياوي ميداليتين في وزن 59 كجم في العمومي والمجموع، وشريف عثمان في وزن 65 كجم في المجموع، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم في العمومي، وفاطمة محروس ميداليتين في وزن 67 كجم في العمومي والمجموع.

وحصد الميداليات البرونزية: راندة تاج الدين ميداليتين في وزن 86 كجم في العمومي والمجموع، وصفاء محمد في وزن 79 كجم في العمومي، ونادية فكري في وزن فوق 86 كجم في المجموع.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في جورجيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية محمد فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

رحاب رضوان: أحلم بذهبية رفع الأثقال في بارالمبياد باريس

عبرت رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن سعادتها بتحقيق رقم قياسي عالمي خلال منافسات بطولة كأس العالم العالم التي تستضيفها جورجيا، خلال الفترة من 17 حتي 27 يونيو الجاري.

ونجحت رحاب رضوان في رفع ثقل مقداره 135 كجم لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا في عالم رفع الأثقال البارالمبي، متفوقة على منافستها اليابانية والتي سجلت رفع ثقل مقداره 133 كجم خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في دبي فبراير الماضي، لتحسم بذلك تأهلها إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأضافت اللاعبة البارالمبية في تصريحات صحفية أنها تحلم بتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وأشارت إلى أنها كانت تسعى لتحقيق هذا الرقم خلال منافسات بطولة العالم التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مارس الماضي.

وأوضحت أنها كانت تسعى للتفوق على منافستها اليابانية صاحبت الرقم القياسي  المسجل مسبقا برفع ثقل مقداره 133 كجم، مشيرة إلى أنها تبحث عن تسجيل أرقام قياسية باسم مصر في عالم رفع الأثقال البارالمبي.

وأشادت رحاب رضوان بالمدير الفني للمنتخب أندريه أتشيبريه الذي نجح في تطوير أداء لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي.

واختتمت رحاب رضوان تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة ورئيس بعثة مصر في بطولة كأس العالم بجورجيا على الدعم الكامل للاعبي المنتخب.

أبطال منتخب مصر اتحاد رفع الأثقال البارالمبي شريف عثمان رحاب رضوان عماد رمضان امين صندوق البارالمية

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