وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة: احتفال استعلامات الإسكندرية وجامعة الإسكندرية بذكرى 30 يونيو

استضافت جامعة الإسكندرية احتفالية اليوم الأربعاء، بعنوان "وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة" تزامنًا مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبحضور ورعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وبحضور الدكتورة أم العز السنيني، مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح، والدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد، مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، والكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والنائب إيهاب زكريا، المنسق العام للتحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة المجلس القومي للمرأة، واللواء هشام لطفي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ولفيف من مديري مراكز الإعلام وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والطلاب. وقد قدم الاحتفالية الأستاذ أحمد خيري، رئيس قطاع الأخبار بإذاعة الإسكندرية.

وفي كلمته، تحدث الدكتور قنصوة عن نظرية الفوضى الخلاقة ودورها السلبي في تمزيق الأوطان، مؤكدًا أن الشعب المصري بتلاحم شعبه وجيشه وشرطته قد سطروا ملحمة وطنية في ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التفكك، ومنحت الجميع الحق في المواطنة بعد أن عانت مصر من ويلات سياسة الاستقطاب وتصنيف المواطنين إلى درجات متفاوتة، فضلًا عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد مصر إلى الطريق الصحيح صوب بناء جمهورية جديدة يحلم بها كل مصري بقيادة الرئيس السيسي الذي انحاز لكلمة الشعب، وتحمل عواقب القرار بكل شجاعة ليعود دور مصر الريادي من جديد. كما أكد الدكتور قنصوة على دور جامعة الإسكندرية في تحقيق تنافسية التعليم وتجديد كافة معامل مرحلة البكالوريوس، والتوسع الكبير الذي تشهده جامعة الإسكندرية حاليًا بفضل تميز أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، ما جعلها قِبلة للطلاب الوافدين من 52 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التعليم في مصر.

وأكدت الدكتورة أم العز السنيني أن ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة الهوية للشعب المصري، وتأكيد وحدة الوطن دون تمييز لأحد، وعكست الولاء والانتماء لكل المصريين بعد أن عاشت مصر خطر التمزق والإرهاب، ولفتت إلى أنه لا بد من تحويل الولاء والانتماء لدى الأبناء والطلاب من مجرد شعارات إلى واقع حقيقي وعملي نلمسه دومًا حينما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدة على دور قطاع الإعلام الداخلي بالإسكندرية في تعزيز قيم الولاء للوطن، حيث أشارت إلى أن الهيئة تعمل دائمًا على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين من خلال ورش العمل والندوات واللقاءات التي تعقدها بشكل دوري.

فيما تحدث الدكتور إبراهيم الجمل عن وحدة الأوطان وأهميتها في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة وقوة وبناء الدولة المصرية، لا سيما في الوقت الراهن الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع ومزيد من التفاؤل والأمل والصبر والاصطفاف. ولفت إلى أن أهم ركائز قوة الأوطان هو العمل على بناء الوحدة والتعاون وبناء جسور الثقة بين جميع أطياف المجتمع والحفاظ على إقامة العدل والشورى والاعتراف بالخطأ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال المشاركة الإيجابية الفعالة. كما أكد أنه لا بد أن نتجنب الفوضى الخلاقة التي أسقطت الخلافة الراشدة وأدت إلى التشرذم، والكف عن التشكيك وسوء الظن والبعد عن سبل وآليات الفرقة والنزاع التي تؤدي إلى الفشل والهزيمة النفسية.

وتحدث الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي عن دور الإنسان في مواجهة تحديات الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن الإنسان هو ركيزة إما للتقدم أو للتقهقر، إما للبناء أو الهدم. كما تحدث عن المحطات التاريخية الخمس الرئيسية في عمر شعب مصر، وكيف قيمت مراكز صنع واتخاذ القرار الشعب المصري، وتوصيف قيمة أهل مصر وركيزتهم جنودها في وصية الرسول الكريم عندما أوصى بأنهم خير أجناد الأرض والاستعداد لنصرة الحق والخير والعدل منذ أكثر من 1400 سنة. وأشار الشناوي إلى عواقب نجاح مخططات التقسيم وارتماء بعض الدول في حضن من يؤمنها ويسلحها ويضمن بقاءها بعد تشرذم الدول وتفرقها، مؤكدًا أن الجيش المصري العظيم وقف حائلًا دون تنفيذ هذا المخطط في ثورة 30 يونيو.

فيما أكد الدكتور هشام سعودي أن يوم 30 يونيو يعد يومًا فارقًا ليس في الدولة المصرية فحسب، بل في العالم أجمع، لما لمصر من أهمية كبرى بين كافة الأمم، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو أوقفت الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط.

وعن رؤية التربية والتعليم في الجمهورية الجديدة، قال الدكتور عربي أبوزيد إن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر قوتها وريادتها بعد أن عاشت مصر أيامًا عصيبة، وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم، فما تم بناؤه من مدارس وفصول يعادل ثلث ما تم بناؤه منذ إنشاء المدارس في مصر، فضلًا عن زيادة ميزانية التعليم بمرحلتيه لتصل إلى 850 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية التعليم وتخريج أجيال واعية. وفي نهاية كلمته، دعا أبوزيد الطلاب إلى ضرورة ألا يتسرب إليهم الإحباط من خلال استغلال البعض لبعض الأزمات لتسريب اليأس للمصريين.

فيما تناول النائب إيهاب زكريا جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وأشار إلى أنه يشعر بالفخر للاحتفال بذكرى 30 يونيو في رحاب جامعة الإسكندرية التي لعبت دورًا كبيرًا في ثورة 30 يونيو، لأن الجامعات هي المنبر الوحيد الذي يدافع عن حق كل فرد في التنمية. وأضاف أن الموارد البشرية هي القوة الحقيقية للدولة المصرية ولديها طاقة قوية نابعة من تميز وجودة التعليم في مصر.

تخلل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن مشروع الهيئة العامة للاستعلامات لإعادة إحياء الجريدة السينمائية، وفي الختام تم تقديم أغانٍ وطنية لكورال جامعة الإسكندرية.