القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى البحر الأحمر تتجه نحو التصعيد

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الأوضاع في البحر الأحمر مستمرة نحو التصعيد أكثر، خصوصًا أن جماعة الحوثيين مستمرة في هجماتها على السفن التجارية تحديدًا، حيث كان هناك يوم أمس هجمة للجماعة على إحدى السفن في خليج عدن من خلال إطلاقها صاروخًا باليستيًا قالت الجماعة إن هذا الصاروخ دخل الخدمة مؤخرًا وأنه لديه تقنيات جديدة وقادر على إصابة الأهداف إلى أبعد مدى.

وأضاف الموسمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لا نعرف حقيقة هذا الصاروخ وهذه التقنية من أين حصلت عليها الجماعة، لكن من المؤكد ومن المعروف أن إيران تزود الجماعة منذ عقود من الزمن، سواء بالخبرات العسكرية أو بالتقنية صناعات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، وإما إلى ذلك من الأسلحة القادرة على مهاجمة السفن.

وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت على استراتيجيتها السابقة، كما هي نحو الحد من هذه الهجمات أو الضربات الوقائية أو الاعتراض للصواريخ في سماء البحر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بمزيد من الضربات للحد من هذه الهجمات التي أعاقت حركة الملاحة.