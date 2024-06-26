الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم الشرع فى حلف الزوج بالطلاق كذبًا هل تطلق زوجته؟.. نقيب المأذونين يوضح

إسلام عامر
إسلام عامر

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، حكم الشرع في حلفان الزوج بالطلاق من زوجته وهو كاذب ويعلم كذبه، فهل تطلق زوجته أم لا؟، مؤكدًا أن الزوج حسابه عند الله.
 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الزوجة لا تطلق ويكون وزر الزوج وحسابه عند الله، لأن النية مختلفة فهو كذب للحفاظ على منزله.


حكم الوكالة في الطلاق

وأشار إلى أنه يحق للزوج والزوجة عند الطلاق أن يوكل أي منهما شخصًا آخر إذا لم يرد أحدهما رؤية الأخر، مؤكدًا أن التوكيل لابد أن ينص على نوع الطلاق إن كان فيه إبراء كامل أو لا، وإذا كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، كما يتضمن التوكيل اسم الأم للزوج أو الزوجة الموكلة والرقم القومي.   

نقيب المأذونين الطلاق كاذب تطلق زوجته الوكالة

مواد متعلقة

شمس تطلب الطلاق للضرر: "شاذ وملمسنيش من 3 سنين"

ظاهرة الطلاق العاطفى وأكذوبة العلاج بالطاقة على مائدة مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

بعد أزمة درة.. نجوم طاردتهم شائعات الطلاق في 2024

هل المال الحرام يوجب الطلاق؟.. رد صادم من أمين الفتوى

من تامر حسني إلى عبلة كامل.. أشيك حالات الطلاق في الوسط الفني (فيديو)

نيللى كريم ليست الأولى.. أبرز حالات الطلاق فى الوسط الفنى خلال الأشهر الماضية

نيللى كريم.. أحدث حالات الطلاق بالوسط الفنى بعد عامين ونصف زواج

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟