حكم الشرع فى حلف الزوج بالطلاق كذبًا هل تطلق زوجته؟.. نقيب المأذونين يوضح

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، حكم الشرع في حلفان الزوج بالطلاق من زوجته وهو كاذب ويعلم كذبه، فهل تطلق زوجته أم لا؟، مؤكدًا أن الزوج حسابه عند الله.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الزوجة لا تطلق ويكون وزر الزوج وحسابه عند الله، لأن النية مختلفة فهو كذب للحفاظ على منزله.



حكم الوكالة في الطلاق

وأشار إلى أنه يحق للزوج والزوجة عند الطلاق أن يوكل أي منهما شخصًا آخر إذا لم يرد أحدهما رؤية الأخر، مؤكدًا أن التوكيل لابد أن ينص على نوع الطلاق إن كان فيه إبراء كامل أو لا، وإذا كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، كما يتضمن التوكيل اسم الأم للزوج أو الزوجة الموكلة والرقم القومي.