حرب مروعة.. قطاع غزة يستغيث من المجاعة وتفاقم الوضع الصحي

تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة ويتواصل الطيران الإسرائيلي شن غاراته الجوية على غزة وجنوب لبنان، فضلًا عن القصف المدفعي الذي لم يتوقف منذ السابع من أكتوبر.

ونقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال عدد من الشهداء بمنطقة البركسات شمال غرب رفح الفلسطينية.

يعيش سكان القطاع بأكمله حالة من المجاعة

وتؤكد ملك هاشم، تعيش في شمال غزة، أن الوضع في غزة لا يمكن وصفه بأي كلمات، فإن الموارد نفدت جميعها ولا يوجد أي طعام أو ماء في القطاع، ويعيش سكان القطاع بأكمله حالة من المجاعة وسط صمت تام من قبل كل دول العالم.

توضح ملك لـ"الدستور": "حتى المساعدات التي من المفترض أن تنقذنا ونعيش عليها فهي لا تصل لنا بسبب اليهود الذين يخربونها ويعبثون بها ويمنعون وصولها لنا نحن المدنيين في القطاع".

تضيف: "اليهود يبيدوننا حقًا ويقتلون أبنائنا ويستبيحون دمائنا، كما أن القصف لا يتوقف ويطلقون علينا الصواريخ من كل مكان بالإضافة إلى أن الدبابات تحوم في كل القطاع وتضرب البيوت وتهدمها حتى وإن لم يكن بها أحد".

غزة في حاجة ماسة إلى عمليات الإجلاء الطبي

وحذر تقرير صادر حديثًا عن منظمة الصحة العالمية من تصاعد وتفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، إذ أوضحت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن الأزمةَ الصحية في غزة آخذة في التصاعد وصولا إلى مستويات مروعة، فلقد اضطر أكثر من مليون شخص في رفح إلى النزوح مرة أخرى، وذلك منذ أوائل مايو، وباستثناء مستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه لم تعد في رفح أي مستشفيات عاملة.

توضح: "لقد شددتُ في المؤتمرِ الأخير في الأردن، المعني بالاستجابة الإنسانية العاجلة في غزة، أن دعواتنا المستمرة لحماية مرافق الرعاية الصحية وتأمين وصول مستدام للمساعدات لم يجر تلبيتها حتى الآن"، فإنه يوجد عشرة آلاف شخص على الأقل عالقون داخل غزة بينما هم في حاجة ماسة إلى عمليات الإجلاء الطبي، وذلك على الرغم من أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم مستعدة لتقديم المساعدة.

ونوهت أن فرق منظمة الصحة العالمية تواصل تقديم الخدمات، بينما هم معرضون لخطر يهدد حياتهم وسلامتهم النفسية، فلقد واصلت الفرق طوال الوقت مهماتنا الرامية إلى نقل المرضى في داخل غزة وتزويد المستشفيات بالإمدادات المنقذة للأرواح، وعلى امتداد الأشهر الثمانية الماضية، أظهرت فِرقُنا العاملة في الميدان المعنى الحقيقي لتقدير كل حياةٍ بشرية. وإنني حقا مذهولة بشجاعتهم في إعلاء قيم منظمة الصحة العالمية.

38 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء

بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، وصلت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ قرابة تسعة أشهر حوالي 38 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.