الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ جنوب سيناء يبحث سبل التعاون مع سفير كوريا الجنوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة وقرينته، والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء وكوريا الجنوبية، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، عمق العلاقات التي تربط بين مصر عامة وجنوب سيناء خاصة وكوريا الجنوبية في العديد من المجالات، والتي من بينها مجال السياحة، آملًا أن تشهد الفترة القادمة مزيد من الوفود السياحية القادمة الي مدن جنوب سيناء السياحية.

من جانبه، أعرب السفير، عن سعادته بلقائه الأول لمحافظ جنوب سيناء، مشيدا بحسن اللقاء وبشاشة الترحيب، وأكد أن المقصد السياحي المصري عامة وشرم الشيخ خاصة، حيث يعد مقصدًا واعدًا بالنسبة للسائحين الكوريين لما به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بما يتحقق من نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.

من جانبه، أوضح فوده الجهود التنموية غير المسبوقة التي شهدتها جميع مدن جنوب سيناء في مجالات المرافق والبنية التحتية والفوقية والخدمات المقدمة للمواطنين، والتطوير في مجال البنية السياحية وخاصة بمدن شرم الشيخ ودهب، وسانت كاترين وطابا، والتي تؤهل المحافظة؛ لتكون قبلة السياحة من جميع دول العالم خاصة كوريا الجنوبية.


توقيع بروتوكول توأمة 
وأعرب المحافظ، عن رغبته في توقيع بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية المقابلة لها، بكوريا الجنوبية لتنشيط السياحة والتعاون في مجالات الثقافة والصحة والرياضة والسياحة.

وأبدى السفير الكوري، ترحيبه الشديد للبروتوكول ووعد بدراسة مشتركة بين المحافظة والسفارة لبنود البروتوكول وتحديد موعد لتوقيعه رسميا.

وقام المحافظ بدعوة سفير كوريا الجنوبية وقرينته والوفد المرافق له لزيارة عدد من المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ منها متحف شرم الشيخ، كاتدرائية السمائين، مسجد الصحابة، السوق القديم ترويجا للمقاصد السياحية بشرم الشيخ

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية وقدم المحافظ درع محافظة جنوب سيناء للسفير توطيدا للعلاقات الودية وتم التقاط الصور التذكارية.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

تفاصيل لقاء محافظ محافظ جنوب سيناء سفير سفير كوريا الجنوبية السياحة

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